10 млн доларів: США пропонують винагороду за інформацію про лідера ІДІЛ та за напад на аеропорт Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У понеділок Сполучені Штати заявили, що пропонують винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцезнаходження лідера ІДІЛ Санаули Гафарі, а також за інформацію, яка призведе до арешту осіб, відповідальних за смертоносний напад у Кабулі в серпні 2021 року на аеропорт. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Провінція "Ісламська держава-Хорасан", або ІДІЛ-К є регіональною філією "Ісламської держави", яка вперше з'явилася в 2014 році і названа на честь старої назви регіону.
У червні 2020 року екстремістське угруповання призначило Гафарі керівником ІДІЛ-К. За словами Держдепартаменту США, Гафарі відповідав за затвердження всіх операцій ІДІЛ-К на всій території Афганістану та організацію фінансування для проведення операцій.
У листопаді Держдепартамент вніс Гафарі до списку глобальних терористів "особливого значення".
Американські військові заявили у п'ятницю, що одиночний бомбардувальник "Ісламської держави" в серпні убив 13 американських військовослужбовців і не менше 170 афганців в аеропорту Кабула.
Доповнення
Вибух стався 26 серпня, коли американські війська намагалися допомогти американцям та афганцям втекти від хаотичних наслідків захоплення влади талібами.
Це також змусило адміністрацію президента Джо Байдена відповісти на звинувачення в тому, що Державний департамент міг би евакуювати американців раніше, замість того, щоб наражати на ризик американські війська.
Офіційні особи США заявили в листопаді, що, на їхню думку, ІДІЛ-К може розвинути здатність завдавати ударів за межами Афганістану протягом шести-дванадцяти місяців.