10 млн доларів: США пропонують винагороду за інформацію про лідера ІДІЛ та за напад на аеропорт Кабула

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У понеділок Сполучені Штати заявили, що пропонують винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцезнаходження лідера ІДІЛ Санаули Гафарі, а також за інформацію, яка призведе до арешту осіб, відповідальних за смертоносний напад у Кабулі в серпні 2021 року на аеропорт. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.