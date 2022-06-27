10 человек погибли в результате взрыва токсического газа в Иордании, более 200 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Десять человек погибли и более 200 получили ранения в понедельник в результате взрыва токсичного газа в порту города Акаба в Иордании. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
На кадрах видно, как большой цилиндр падает из крана на пришвартованном судне, что приводит к сильному выбросу желтого газа.
Соседние районы были эвакуированы, а жителям приказали оставаться дома. Согласно официальным иорданским источникам, южный пляж Акабы был эвакуирован после инцидента.
Премьер-министр Бишр Хасауна и министр внутренних дел Мазен аль-Фарая направились к месту происшествия.
Раненые были доставлены в две государственные больницы, одну частную больницу и полевой госпиталь: "Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", - сообщили там.
Добавим
Иорданский порт Акаба является единственным морским терминалом в стране и ключевым транзитным пунктом для значительной части импорта и экспорта.