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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 7464 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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10 людей загинули внаслідок вибуху токсичного газу в Йорданії, понад 200 отримали поранення

10 людей загинули внаслідок вибуху токсичного газу в Йорданії, понад 200 отримали поранення

Київ • УНН

 • 159533 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Десять людей загинули і понад 200 отримали поранення в понеділок внаслідок вибуху токсичного газу в порту міста Акаба в Йорданії. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

На кадрах видно, як великий циліндр падає із крана на пришвартованому судні, що призводить до сильного викиду жовтого газу.

Сусідні райони було евакуйовано, а мешканцям наказали залишатися вдома. Згідно з офіційними йорданськими джерелами, південний пляж Акаби був евакуйований після інциденту.

Прем'єр-міністр Бішр Хасауна та міністр внутрішніх справ Мазен аль-Фарая попрямували до місця події.

Поранених було доставлено до двох державних лікарень, однієї приватної лікарні та польового госпіталю: "Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості", - повідомили там.

Додамо

Йорданський порт Акаба є єдиним морським терміналом у країні та ключовим транзитним пунктом для значної частини імпорту та експорту.

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