10 людей загинули внаслідок вибуху токсичного газу в Йорданії, понад 200 отримали поранення

Деталі

На кадрах видно, як великий циліндр падає із крана на пришвартованому судні, що призводить до сильного викиду жовтого газу.

Сусідні райони було евакуйовано, а мешканцям наказали залишатися вдома. Згідно з офіційними йорданськими джерелами, південний пляж Акаби був евакуйований після інциденту.

Прем'єр-міністр Бішр Хасауна та міністр внутрішніх справ Мазен аль-Фарая попрямували до місця події.

Поранених було доставлено до двох державних лікарень, однієї приватної лікарні та польового госпіталю: "Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості", - повідомили там.

Додамо

Йорданський порт Акаба є єдиним морським терміналом у країні та ключовим транзитним пунктом для значної частини імпорту та експорту.