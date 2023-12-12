"Мы не остановимся": Данилов признал, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий
Киев • УНН
Алексей Данилов признает, что контрнаступление, на которое надеялась Украина, не оправдало слишком оптимистичных ожиданий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что надежды на украинское контрнаступление не оправдались. Однако, это не означает, что победа будет не на нашей стороне. Об этом он заявил в комментарии BBC News, пишет УНН.
Детали
В мае, перед началом контрнаступления, Алексей Данилов сказал BBC, что ближайшие месяцы предоставляют "историческую возможность". Сейчас, размышляя над этими словами, он сказал:
"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война поскорее закончилась. Были надежды, но они не оправдались".
По его словам, "то, что мы защищаем свою страну уже два года, уже большая победа".
Данилов признал, что планы украинского войска отбить территорию, захваченную россией во время вторжения в феврале 2022 года, а также перекрыть российские пути снабжения Крыма были слишком оптимистичны.
"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он.
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Секретарь СНБО охарактеризовал нынешнюю ситуацию на фронте как "очень сложную" и заявил, что старые "учебники" по войне - в частности натовские - "должны быть отправлены обратно в архив".
"Такой войны, как та, что идет в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке", - заметил Данилов.
Секретарь СНБО отказался уточнить, когда может быть новый толчок в отвоевании территории.
"Я могу точно сказать, что мы не остановимся", - сказал он.
Дополнение
Украинские силы, возможно, провели контратаки, не позволив российским войскам полностью контролировать село Степное вблизи Авдеевки Донецкой области. По данным британской разведки, Авдеевка остается ключевой горячей точкой с интенсивными боями.
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