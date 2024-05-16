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Зима в Україні буде проходити в умовах обмежень електроенергії - радник прем’єра

Зима в Україні буде проходити в умовах обмежень електроенергії - радник прем’єра

Київ • УНН

 • 21916 перегляди

Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії протягом наступної зими, навіть якщо зима буде теплою, через значні пошкодження енергетичних об'єктів, спричинені конфліктом, що триває.

Наступна зима буде проходити в умовах обмежень електроенергії. В Україні буде дефіцит електрики навіть за умови теплої зими, наголосив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час обговорення на тему енергетики у четвер, пише УНН.

Зима буде однозначно важкою, я б сказав навіть – невідворотно важкою. Тобто шансів на відновлення того, що було знищено за два весняні місяці в повному обсязі, немає

– зазначив Бойко.

Він зазначив, що рівень пошкодження енергетичних об'єктів різний. Втім, за його словами, "цифру 8 ГВт втраченої потужності, яка озвучувалася очільником міністерства енергетики Галущенком, можна суттєво знизити в рамках підготовки до зими, але точно не в рази".

"Однозначно дефіцит навіть за умови теплої зими буде. Ми будемо проходити наступну зиму однозначно в умовах обмежень. Інша справа розмір цих обмежень. Це, безумовно, залежить від багатьох факторів, починаючи від логістичних, по доставці певних комплектуючих , які можуть або пришвидшити, або, навпаки, затягнути ремонти й відновлення генеруючого обладнання", – сказав Бойко.

Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра16.05.24, 13:49 • 125996 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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