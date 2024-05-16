Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  24764 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  43033 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  50101 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  104215 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  45607 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  104184 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134874 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139933 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149968 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167330 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Новости по теме
Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

  •  13036 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

  •  9763 просмотра
Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

  •  9312 просмотра
Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой

Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой

  •  9827 просмотра
ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф

ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф

  •  11660 просмотра
В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

  •  10369 просмотра
На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

  •  13125 просмотра
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

  •  43033 просмотра
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Эксклюзив

  •  50101 просмотра
Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

  •  12015 просмотра

Популярные

Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

  •  81007 просмотра
Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

  •  37565 просмотра
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

  •  116522 просмотра
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

  •  114068 просмотра
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

  •  122801 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

  •  104215 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

  •  104184 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  170275 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  190094 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  392438 просмотра

Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Украина столкнется с дефицитом электроэнергии в течение следующей зимы, даже если зима будет теплой, из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных продолжающимся конфликтом.

Общество •   •  13036 просмотра
Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Враг снова атаковал Полтавскую область - в Миргородском районе прогремел взрыв, но жертв и разрушений среди гражданского населения и объектов критической инфраструктуры не зафиксировано.

Война •   •  9763 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

Европейская комиссия начала расследование относительно того, нарушили ли Facebook и Instagram компании Meta Закон о цифровых услугах, не защитив несовершеннолетних от алгоритмов, вызывающих зависимость, неприемлемого контента и нарушений приватности.

Новости Мира •   •  9312 просмотра
Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой

Украина продемонстрировала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, и союзники по НАТО не должны медлить с военной поддержкой, чтобы помочь Украине.

Война •   •  9827 просмотра
Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой

ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф

россия постоянно напоминает украинцам о возможном "нападении" со стороны Беларуси, чтобы посеять панику, отвлечь украинские силы и подтолкнуть Беларусь к активным действиям. Украинская разведка отрицает такие угрозы и заявляет, что ситуация под контролем.

Война •   •  11660 просмотра
ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф

В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

Согласно докладу британской разведки, экономика Украины остается устойчивой, прогнозируемый реальный экономический рост в 2024 году составит 3%, несмотря на вторжение россии и атаки на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  10369 просмотра
В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области после того, как украинские Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, которая направлялась в этом направлении.

Война •   •  13125 просмотра
На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Ограничения электроэнергии в Украине, начавшиеся день назад, могут действовать до августа из-за различных факторов, с улучшением в августе-сентябре, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго".

Общество •   •  43033 просмотра
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Тысячи украинских предприятий несут значительные убытки, включая упущенную выгоду, из-за российской агрессии. Судебная экспертиза имеет решающее значение для подтверждения убытков и установления причинно-следственной связи для компенсационных требований.

Война •   •  50101 просмотра
Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

Военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные, в военно-учетный документ теперь вносится штрих-код (VIN), который является идентификационным кодом, присвоенным реестром военнообязанных "Оберіг".

Общество •   •  12015 просмотра
Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен