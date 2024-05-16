Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Следующая зима будет проходить в условиях ограничений электроэнергии. В Украине будет дефицит электричества даже при условии теплой зимы, отметил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время обсуждения на тему энергетики в четверг, пишет УНН.

Зима будет однозначно тяжелой, я бы сказал даже - неотвратимо тяжелой. То есть шансов на восстановление того, что было уничтожено за два весенних месяца в полном объеме, нет - отметил Бойко.

Он отметил, что уровень повреждения энергетических объектов разный. Впрочем, по его словам, "цифру 8 ГВт потерянной мощности, которая озвучивалась главой министерства энергетики Галущенко, можно существенно снизить в рамках подготовки к зиме, но точно не в разы".

"Однозначно дефицит даже при условии теплой зимы будет. Мы будем проходить следующую зиму однозначно в условиях ограничений. Другое дело размер этих ограничений. Это, безусловно, зависит от многих факторов, начиная от логистических, по доставке определенных комплектующих, которые могут либо ускорить, либо, наоборот, затянуть ремонты и восстановление генерирующего оборудования", - сказал Бойко.