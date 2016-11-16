З'явилось фото і відео з місця смертельної ДТП на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні вранці на Житомирщині зіткнулись маршрутка "Бердичів-Житомир" і фура. Внаслідок загинув водій мікроавтобуса, постраждало 19 осіб. Наразі з'явилось фото і відео з місця смертельної ДТП, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, аварія сталась о 7:50 ранку. За попередньою інформацією водій вантажівки "ДАФ" в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із автобусом "Еталон".
До лікарень поступило 15 людей, стан одного із пасажирів особливо тяжкий. Поліція попередньо кваліфікувала цю ДТП.