Появилось фото и видео с места смертельного ДТП в Житомирской области

Напомним, авария произошла в 7:50 утра. По предварительной информации водитель грузовика "ДАФ" в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Эталон".

В больницы поступили 15 человек, состояние одного из пассажиров особо тяжкое. Полиция предварительно квалифицировала эту ДТП.