Появилось фото и видео с места смертельного ДТП в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня утром в Житомирской области столкнулись маршрутка "Бердичев-Житомир" и фура. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, пострадали 19 человек. Сейчас появилось фото и видео с места смертельного ДТП, передает корреспондент УНН.
Напомним, авария произошла в 7:50 утра. По предварительной информации водитель грузовика "ДАФ" в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Эталон".
В больницы поступили 15 человек, состояние одного из пассажиров особо тяжкое. Полиция предварительно квалифицировала эту ДТП.