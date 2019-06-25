З'явилась реакція США на рішення ПАРЄ

КИЇВ. 25 червня. УНН. Сполучені Штати виступали проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи та вважають, що делегати з РФ, які перебувають під санкціями, не можуть брати участь в роботі європейських установ.

Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент УНН.