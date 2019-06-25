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З'явилась реакція США на рішення ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Сполучені Штати виступали проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи та вважають, що делегати з РФ, які перебувають під санкціями, не можуть брати участь в роботі європейських установ.
Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент УНН.

З'явилась реакція США на рішення ПАРЄ

“Як ви знаєте, США не є членом Ради Європи, але, як ви також маєте знати, ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи, і ми чітко висловлювали свою позицію. Ми були вражені зусиллями української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати можливості Росії повернутись у цю організацію”, — зазначив Тейлор.

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“Наша позиція полягає в тому, що ані Євросоюз, ані Рада Європи не мають приймати делегації росіян, що перебувають у санаційному переліку як ЄС, так і США”, — додав він.

Нагадаємо, ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

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