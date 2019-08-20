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Звіт ОБСЄ: бойовики продовжують перешкоджати роботі СММ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На окупованих територіях Донбасу через діяльність бойовиків доступ для спостерігачів ОБСЄ до окремих районів залишається обмеженим. Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 18 серпня, та опублікована ввечері 19 серпня, передає УНН.

“17 серпня на блокпості збройних формувань неподалік н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) троє озброєних членів збройних формувань поводилися агресивно в бік команди СММ, викрикуючи в бік спостерігачів та демонструючи свою зброю, а згодом не пропустили патруль місії через блокпост. Вони сказали спостерігачам звертатися з питаннями до керівництва збройних формувань”, — йдеться у звіті.

Крім того, 17 серпня двоє бойовиків відмовили патрулю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у проїзді через блокпост приблизно за 600 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя) на захід у напрямку н. п. Пікузи (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь у напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя), “посилаючись на проведення в цьому районі робіт із розмінування”.

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Зокрема, 17 серпня на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) бойовик російських окупаційних військ відмовив патрулю місії у проїзді до непідконтрольних урядові районів.

“18 серпня у двох випадках на блокпості західніше Верхньошироківського двоє озброєних членів збройних формувань відмовили команді місії у проїзді до непідконтрольних урядові районів. У першому випадку вони посилалися на “накази від органів влади з міркувань безпеки”, а в другому — на “інженерні роботи в цьому районі”, — повідомили в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, у звіті ООС за 19 серпня повідомляється, що бойовики застосували безпілотник із гранотометом, є поранений.

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