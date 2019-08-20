Звіт ОБСЄ: бойовики продовжують перешкоджати роботі СММ на Донбасі

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На окупованих територіях Донбасу через діяльність бойовиків доступ для спостерігачів ОБСЄ до окремих районів залишається обмеженим. Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 18 серпня, та опублікована ввечері 19 серпня, передає УНН.