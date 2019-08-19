ООС: бойовики застосували безпілотник із гранотометом, є поранений

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25). Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки та Азова — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Талаківки з напрямку Пікуз — з автоматичного гранатомета;
  • двічі поблизу Павлополя з напрямку Верхньошироківського — застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25) та автоматичний гранатомет, внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворожого вогню по позиціях Об’єднаних сил не зафіксовано.

У прес-центрі нагадали, що 18 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Пищевик, Водяне, Лебединське, Талаківка, Павлопіль, Піски, Новолуганське, Луганське.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

Додається, що військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.

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