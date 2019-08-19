ООС: боевики применили беспилотник с гранотометом, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новотроицкого по направлению Докучаевского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного по направлению к Ужовке и Азову — с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Талаковки по направлению Пикуза — с автоматического гранатомета;
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- дважды вблизи Павлополя по направлению Верхньоширокивского — применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25) и автоматический гранатомет, в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.
В пресс-центре напомнили, что 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Факты вражеского огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединский, Талаковка, Павлополь, Пески, Новолуганское, Луганское.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
Добавляется, что военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.
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