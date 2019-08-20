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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137957 просмотра

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Отчет ОБСЕ: боевики продолжают препятствовать работе СММ на Донбассе

Отчет ОБСЕ: боевики продолжают препятствовать работе СММ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7831 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На оккупированных территориях Донбасса из-за деятельности боевиков доступ для наблюдателей ОБСЕ в отдельные районы остается ограниченным. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 18 августа, и которая была опубликована вечером 19 августа, передает УНН.

“17 августа на блокпосту вооруженные формирования неподалеку н.п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) трое вооруженных членов вооруженных формирований вели себя агрессивно относительно команды СММ, выкрикивая в сторону наблюдателей и демонстрируя свое оружие, а впоследствии не пропустили патруль миссии через блокпост. Они сказали наблюдателям обращаться с вопросами к руководству вооруженных формирований”, — говорится в отчете.

Кроме того, 17 августа двое боевиков отказали патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в проезде через блокпост примерно в 600 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) на запад в направлении н.п. Пикуза (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), а также на юг в направлении н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), “ссылаясь на проведение в этом районе работ по разминированию”.

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В частности, 17 августа на блокпосту к западу от н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) боевик российских оккупационных войск отказал патрулю миссии в проезде к неподконтрольных правительству районов.

“18 августа в двух случаях на блокпосту западнее Верхньоширокивського двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали команде миссии в проезде к неподконтрольных правительству районов. В первом случае они ссылались на” приказы от органов власти из соображений безопасности“, а во втором — на “инженерные работы в этом районе”, — сообщили в СММ ОБСЕ.

Напомним, в отчете ООС по 19 августа сообщается, что боевики применили беспилотник с гранотометом, есть раненый.

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