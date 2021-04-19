Звільнення голови КМДА та заборона "люстрованим" очолювати виш: порядок денний КСУ на тиждень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Конституційний Суд України цього тижня збирається розглянути справи щодо можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду мера Києва і повноваження якої не припинені, а також щодо конституційності заборони на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, на яку поширюються люстраційні обмеження. Про це повідомила представниця парламенту у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як вказала Совгиря, відповідно до оприлюдненого на сайті Конституційного Суду порядку денного на цьому тижні Суд продовжить розгляд наступних справ:

  • щодо тлумачення низки положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені;
  • щодо конституційності окремих положень статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статей 15, 15-1, 26 Закону України “Про кінематографію”;
  • щодо конституційності положень статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (якою передбачено заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстраційні обмеження).

Суд також продовжить розгляд декількох конституційних скарг, зокрема скарги ПАТ “Індустріалбанк” щодо конституційності окремих положень Цивільного кодексу України в частині понять “зловживання правами”. Що стосується цієї скарги, то зі слів Совгирі, "оскаржуються положення Цивільного кодексу, згідно із якими суд може відмовити у задоволенні позову у разі, коли дії особи спрямовані на зловживання правами або їх використання здійснюється з метою завдання шкоди іншій особі, довкіллю або культурній спадщині".

Суд також розпочне розгляд конституційної скарги ПАТ “Чернігівоблбуд” щодо конституційності окремих положень статті 14 Закону “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, яка передбачає безоплатне вилучення гуртожитків за рішенням суду у власність територіальних громад.

Доповнення

Наприкінці грудня минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду на місяць. Потім його дію було продовжено

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького ухвалене за результатом аудиту указів Януковича.

8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили до КСУ.

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