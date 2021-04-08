Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили до КСУ

ukru
17:51 • 100593 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 131690 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 111948 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129797 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145383 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167062 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199388 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306907 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192648 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181627 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121893 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130609 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143768 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156478 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122749 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110316 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306905 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242059 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335848 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59315 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108719 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109639 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106695 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120060 перегляди
Актуальне
Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили до КСУ

Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили до КСУ

Київ • УНН

 • 18808 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Конституційність указів Президента України Володимира Зеленського про відсторонення з посади судді Конституційного Суду України голови КСУ Олександра Тупицького та про звільнення з посади судді цього суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна оскаржили до Конституційного Суду. Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів Президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.", - написала Совгиря.

Деталі

При цьому вона не оприлюднила прізвища депутатів, які внесли подання.

Водночас, за даними на сайті КСУ, йдеться про подання 49 народних депутатів. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання - нардеп Сергій Власенко. Також оприлюднено текст подання.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького ухвалене за результатом аудиту указів Януковича.

Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

29 березня у Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна. Суд відкрив провадження і призначив їх до розгляду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами