Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили до КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Конституційність указів Президента України Володимира Зеленського про відсторонення з посади судді Конституційного Суду України голови КСУ Олександра Тупицького та про звільнення з посади судді цього суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна оскаржили до Конституційного Суду. Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів Президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.", - написала Совгиря.
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При цьому вона не оприлюднила прізвища депутатів, які внесли подання.
Водночас, за даними на сайті КСУ, йдеться про подання 49 народних депутатів. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання - нардеп Сергій Власенко. Також оприлюднено текст подання.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького ухвалене за результатом аудиту указів Януковича.
Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
29 березня у Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна. Суд відкрив провадження і призначив їх до розгляду.