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Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ

Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ

Киев  •  УНН

 • 18802 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Конституционность указов Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины председателя КСУ Александра Тупицкого и об увольнении с должности судьи этого суда Александра Тупицкого и Александра Касминина обжаловали в Конституционный Суд. Об этом сообщила постоянная представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов Президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об уволнении с должности Тупицкого А. и Касминина А.", - написала Совгиря.

При этом она не обнародовала фамилии депутатов, которые внесли представление.

В то же время, по данным на сайте КСУ, речь идет о представлении 49 народных депутатов. Уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление - нардеп Сергей Власенко. Также обнародованы текст представления.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил, что решение о Тупицком принято по результатам аудита указов Януковича.

Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

29 февраля в Верховном суде обжаловали указ Зеленского в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина. Суд открыл производство и назначил их к рассмотрению.

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