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Увольнение главы КГГА и запрет "люстрированным" возглавлять вуз: повестка дня КСУ на неделю

Увольнение главы КГГА и запрет "люстрированным" возглавлять вуз: повестка дня КСУ на неделю

Киев  •  УНН

 • 14679 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Конституционный Суд Украины на этой неделе собирается рассмотреть дела о возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, избранного на должность мэра Киева и полномочия которого не прекращены, а также относительно конституционности запрета на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, на которое распространяются люстрационные ограничения. Об этом сообщила представитель парламента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как указала Совгиря, согласно обнародованной на сайте Конституционного Суда повестки дня на этой неделе Суд продолжит рассмотрение следующих дел:

  • относительно толкования ряда положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность Киевского городского головы и полномочия которого не прекращены;
  • о конституционности отдельных положений статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 Закона Украины "О кинематографии";
  • о конституционности положений статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" (предусматривающей запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, подпадающего под люстрационные ограничения).

Суд также продолжит рассмотрение нескольких конституционных жалоб, в том числе жалобы ПАО "Индустриалбанк" относительно конституционности отдельных положений Гражданского кодекса Украины в части понятий "злоупотребление правами". Что касается этой жалобы, то по словам Совгири, "оспариваются положения Гражданского кодекса, согласно которым суд может отказать в удовлетворении иска в случае, когда действия лица направлены на злоупотребление правами или их использование осуществляется с целью нанесения вреда другому лицу, окружающей среде или культурному наследию".

Суд также начнет рассмотрение конституционной жалобы ПАО "Черниговоблстрой" относительно конституционности отдельных положений статьи 14 Закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", которая предусматривает безвозмездное изъятие общежитий по решению суда в собственность территориальных общин.

Дополнение

В конце декабря прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на месяц. Затем его действие было продлено.

27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил, что решение относительно Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ.

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