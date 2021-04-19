Увольнение главы КГГА и запрет "люстрированным" возглавлять вуз: повестка дня КСУ на неделю

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Конституционный Суд Украины на этой неделе собирается рассмотреть дела о возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, избранного на должность мэра Киева и полномочия которого не прекращены, а также относительно конституционности запрета на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, на которое распространяются люстрационные ограничения. Об этом сообщила представитель парламента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.