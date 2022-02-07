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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зустріч Макрона з Путіним: що обговорять

Зустріч Макрона з Путіним: що обговорять

Київ • УНН

 • 25221 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що візит до Москви допоможе почати деескалацію ситуації навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Journal du Dimanche.

Цитата

“Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути реалістичні. Ми не доб’ємося односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми і жести взаємної довіри”, — заявив Макрон.

Деталі

На думку Макрона, Європа повинна піти на поступки. Він натякає, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс з Росією.

Президент Франції розповів, що європейським країнам необхідно знайти “новий баланс”, поважаючи при цьому інтереси Росії в галузі безпеки.

Однак, члени НАТО вважають, що Росія відступить лише в разі демонстрації сили і збільшення поставок зброї на територію України.

Додамо

7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

Нагадаємо

Макрон зателефонував Байдену: говорили про Україну.

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