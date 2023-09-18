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Зустріч Ілона Маска з Ердоганом: ексцентричний мільярдер взяв з собою маленького сина

Зустріч Ілона Маска з Ердоганом: ексцентричний мільярдер взяв з собою маленького сина

Київ • УНН

 • 277516 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Засновник Tesla Ілон Маск взяв свого сина X Æ A-12 або Ліл Х на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Нью-Йорку, повідомляє ВВС, передає УНН

Деталі

Ілон Маск, рідко показує свою сім'ю публіці. Однак 18 вересня він взяв свого сина X Æ A-12, на зустріч із президентом Туреччини.

Зустріч відбулася у Нью-Йорку, де Маск веде переговори з турецькою стороною про будівництво заводу Tesla у країні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із засновником SpaceX та Tesla Ілоном Маском. Під час зустрічі Ердоган заявив про можливість співпраці з компанією SpaceX у рамках реалізації космічної програми Туреччини, а також закликав Маска побудувати завод Tesla у Туреччині. 

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