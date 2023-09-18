Встреча Илона Маска с Эрдоганом: эксцентричный миллиардер взял с собой маленького сына
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Основатель Tesla Илон Маск взял своего сына X Æ A-12 или Лил Х на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке, сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Илон Маск, редко показывает свою семью публике. Однако 18 сентября он взял своего сына X Æ A-12, на встречу с президентом Турции.
Встреча состоялась в Нью-Йорке, где Маск ведет переговоры с турецкой стороной о строительстве завода Tesla в стране.
Напомним
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке встретился с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Во время встречи Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с компанией SpaceX в рамках реализации космической программы Турции, а также призвал Маска построить завод Tesla в Турции.