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Встреча Илона Маска с Эрдоганом: эксцентричный миллиардер взял с собой маленького сына

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Основатель Tesla Илон Маск взял своего сына X Æ A-12 или Лил Х на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке, сообщает ВВС, передает УНН

Детали

Илон Маск, редко показывает свою семью публике. Однако 18 сентября он взял своего сына X Æ A-12, на встречу с президентом Турции.

Встреча состоялась в Нью-Йорке, где Маск ведет переговоры с турецкой стороной о строительстве завода Tesla в стране.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке встретился с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Во время встречи Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с компанией SpaceX в рамках реализации космической программы Турции, а также призвал Маска построить завод Tesla в Турции. 

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