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Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість загиблих зросла

Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість загиблих зросла

Київ • УНН

 • 17729 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту на півночі столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей. Про це заявив мер Сантьяго Гуардерас, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Кількість загиблих зросла до щонайменше 22 людей. Крім того, 47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.

Також є повідомлення про 20 зниклих безвісти.

Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.

Контекст 

Проливні дощі у понеділок увечері викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна, внаслідок чого на житлові будинки обрушився бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання. Раніше повідомлялось про щонайменше 14 загиблих, 32 поранених осіб та дев'ять зниклих бесвісти.

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