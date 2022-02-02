Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту на півночі столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей. Про це заявив мер Сантьяго Гуардерас, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Кількість загиблих зросла до щонайменше 22 людей. Крім того, 47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.
Також є повідомлення про 20 зниклих безвісти.
Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.
Контекст
Проливні дощі у понеділок увечері викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна, внаслідок чого на житлові будинки обрушився бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання. Раніше повідомлялось про щонайменше 14 загиблих, 32 поранених осіб та дев'ять зниклих бесвісти.