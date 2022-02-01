Найбільші зливи за 20 років викликали зсув в Еквадорі: щонайменше 14 людей загинули, 32 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Щонайменше 14 людей загинули та ще 32 отримали поранення внаслідок зсуву на півночі столиці Еквадору Кіто. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Проливні дощі у понеділок увечері викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна, внаслідок чого на житлові будинки обрушився бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання.
"Кількість загиблих зросла до 14, зруйнованих будинків — до 3 та постраждалих сімей — до 3", — йдеться у повідомленні Еквадорського управління з управління ризиками та надзвичайними ситуаціями.
Влада заявила, що дев'ять людей зникли безвісти і 32 отримали поранення.
Додамо
Еквадор накрили зливи в декількох районах країни, в результаті яких річки вийшли з берегів і постраждали сотні будинків і доріг.
Дощі в Кіто були еквівалентні 75 літрам на квадратний метр, що є найвищим показником майже за два десятиліття.