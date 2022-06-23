ЗСУ зупинили штурм окупантів у Лисичанську та Мар’їнці – Генштаб

Деталі

Повідомляється, що наші воїни також зупинили наступальні дії ворога поблизу Борівського.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Також противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Доповнення

Як писав УНН, втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34 430 осіб, 1504 танків та 183 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.