ЗСУ зупинили штурм окупантів у Лисичанську та Мар’їнці – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Збройні Сили України зупинили штурм російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська, завдавши ворогу втрат, змусили їх відступити. Також українські захисники жорстко придушили спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що наші воїни також зупинили наступальні дії ворога поблизу Борівського.
Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.
Також противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.
На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.
Доповнення
Як писав УНН, втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34 430 осіб, 1504 танків та 183 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.