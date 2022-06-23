ВСУ остановили штурм оккупантов в Лисичанске и Марьинке - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины остановили штурм российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска, нанеся врагу потери, заставили их отступить. Также украинские защитники жестко подавили попытку наступления врага в направлении Маринки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что наши воины также остановили наступательные действия врага вблизи Боровского.
Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.
Также противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.
На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.
Дополнение
Как писал УНН, потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 34 430 человек, 1504 танков и 183 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.