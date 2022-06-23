Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 34 430 окупантів і ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34 430 осіб, 1504 танків та 183 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 34430 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1504 (+8),
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- бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18),
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- артилерійських систем – 756 (+4),
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- РСЗВ - 240 (+1),
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- засобів ППО - 99 (+0),
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- літаків – 216 (+0),
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- гелікоптерів – 183 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
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- крилатих ракет - 137 (+0),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5),
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- спецтехніки - 60 (+0).
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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.