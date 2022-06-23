Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 34 430 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 430 человек, 1504 танков и 183 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1504 (+8),
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- боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18),
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- артиллерийских систем – 756 (+4),
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- РСЗО – 240 (+1),
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- средств ПВО - 99 (+0),
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- самолетов – 216 (+0),
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- вертолетов – 183 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
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- крылатых ракет – 137 (+0),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5),
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- спецтехники – 60 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.