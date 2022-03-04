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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЗСУ знищили "Град", який обстрілював будинки мирних жителів Харкова

ЗСУ знищили "Град", який обстрілював будинки мирних жителів Харкова

Київ • УНН

 • 227816 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Збройні сили України знищили російський "Град", який 3 березня обстрілював будинки мирних людей у харківському районі Північна Салтівка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ЗСУ.

Деталі

"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗО, яка базувалася в Руських Тишках за Циркунами, й здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста" — ідеться у повідомленні.

"Град" було знищено контрбатарейною роботою.

За весь час у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти завдавали ударів.

Нагадаємо

1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 дістали поранення.

2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. Внаслідок обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

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