ВСУ уничтожили "Град", который обстреливал дома мирных жителей Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили российский "Град", который 3 марта обстреливал дома мирных людей в харьковском районе Северная Салтовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ВСУ.
Детали
"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", — говорится в сообщении.
"Град" был уничтожен контрбатарейной работой.
За все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили удары.
Напомним
1 марта ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения.
2 марта в Харькове российские самолеты бомбили центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибли 4 человека - один гражданский и трое полицейских.