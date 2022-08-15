ЗСУ знищили 3 склади з боєкомплектом окупантів на Донеччині та Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські захисники поцілили в склади ворога на Донеччині та Херсонщині. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Демілітаризація орди, 15 серпня. 3 склади БК: Донецьк, Ясинувата (район), Бериславський район Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
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