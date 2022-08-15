ВСУ уничтожили 3 склада с боекомплектом оккупантов в Донецкой и Херсонской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинские защитники попали в составы врага в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Демилитаризация орды, 15 августа. 3 состава БК: Донецк, Ясиноватая (район), Бериславский район Херсонщины", - говорится в сообщении.
Напомним
На Запорожском направлении украинские военные уничтожили два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационную ракету "воздух-земля" Х-59.