ЗСУ зірвали штурм окупантів у Новомихайлівці, знищивши 12 одиниць техніки
Київ • УНН
Збройні сили України зірвали наступ російських військ у Новомихайлівці, знищивши 12 одиниць ворожої бронетехніки, у тому числі 4 танки.
У районі Новомихайлівки за вчора знищено більше десятка одиниць бронетехніки ворога, у тому числі 4 танки. Відео у Telegram опублікувала пресслужба 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади, пише УНН.
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Ворог продовжує перевіряти на міць оборону десантників 79 Таврійської ОДШБр, які стримують його просування в районі населеного пункту Новомихайлівка.
Учора противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції марунових беретів з Миколаєва, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки. Штурмові дії почалися зранку і тривали цілий день. Утім, усі атаки Таврійські десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири це танки,
На відео видно початок бою, коли противник кількома колонами висувається до позицій десантників 79-ки, вогневе ураження його техніки й те, чим для нього закінчився цей наступ.
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