ВСУ сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц техники

В районе Новомихайловки за вчера уничтожено более десятка единиц бронетехники врага, в том числе 4 танка. Видео в Telegram опубликовала пресс-служба 79-й Таврической отдельной десантно-штурмовой бригады, пишет УНН.

Детали

Враг продолжает проверять на прочность оборону десантников 79 Таврической ОДШБр, которые сдерживают его продвижение в районе населенного пункта Новомихайловка.

Вчера противник одновременно с нескольких направлений штурмовал позиции маруновых беретов из Николаева, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники. Штурмовые действия начались утром и продолжались целый день. Впрочем, все атаки Таврические десантники отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре это танки, - говорится в сообщении.

На видео видно начало боя, когда противник несколькими колоннами выдвигается к позициям десантников 79-ки, огневое поражение его техники и то, чем для него закончилось это наступление.

Напомним

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