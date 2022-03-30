Летіла у бік Хмельниччини: ЗСУ збили ворожу крилату ракету

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"Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, з кожним днем Повітряні сили та інші підрозділи сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, зокрема ПЗРК.

Нагадаємо

28 березня Збройні сили України збили дві ракети типу Х, які російські окупанти випустили з території білорусі у напрямку Львова.