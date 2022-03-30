Летела в сторону Хмельницкой области: ВСУ сбили вражескую крылатую ракету

Детали

"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры области, была сбита ракетой класса "воздух-воздух" с украинского истребителя", — говорится в сообщении.

Как отметили, с каждым днем Воздушные силы и другие подразделения сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющееся вооружение, в частности ПЗРК.

Напомним

28 марта Вооруженные силы Украины сбили две ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили по территории беларуси в направлении Львова.