Летела в сторону Хмельницкой области: ВСУ сбили вражескую крылатую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинские военные сбили вражескую крылатую ракету, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
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"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры области, была сбита ракетой класса "воздух-воздух" с украинского истребителя", — говорится в сообщении.
Как отметили, с каждым днем Воздушные силы и другие подразделения сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющееся вооружение, в частности ПЗРК.
Напомним
28 марта Вооруженные силы Украины сбили две ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили по территории беларуси в направлении Львова.