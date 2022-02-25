Знімайте на камери: ЗСУ закликали українців блокувати російську техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Територіальна оборона Збройних сил України закликала українців самостійно блокувати російську техніку на вулицях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування сил спеціальних операцій ЗС України.
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"Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі", — ідеться у повідомленні.
Важливо не наближатися до місць, де українські військові ведуть бої проти російських.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.