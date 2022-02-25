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15 марта, 19:03 • 83701 просмотра

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Снимайте на камеры: ВСУ призвали украинцев блокировать российскую технику

Снимайте на камеры: ВСУ призвали украинцев блокировать российскую технику

Киев • УНН

 • 121905 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Территориальная оборона Вооруженных сил Украины призвала украинцев самостоятельно блокировать российскую технику на улицах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование сил специальных операций ВС Украины.

Детали

"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц - блокируйте их передвижение собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им здесь будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", — говорится в сообщении.

Важно не приближаться к местам, где украинские военные ведут бои против российских.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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