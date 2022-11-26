ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 8 населених пунктів Донецької області

Деталі

Розпочалася 276 доба російського широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Додамо

Окупанти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вчора ввечері у місті чули вибухи, а згодом спалахнула пожежа.