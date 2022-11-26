ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области

Детали

Начались 276 сутки российского широкомасштабного вторжения России в Украину.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по гражданским объектам. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. Продолжается перегруппировка вражеских войск с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Добавим

Оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон. Как сообщают местные Telegram-каналы, вчера вечером в городе слышали взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар.