ЗСУ просунулися на понад 10 км у бік Мелітополя – мер міста

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"На сьогоднішній день наші героїчні ЗСУ суттєво просуналися та вже знаходяться на околицях Херсону. Я впевнений, що найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими військовими. Така сама ситуація і в напрямку міста Мелітополь. Вже на більше ніж 10 кілометрів ЗСУ просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя. Останнім часом надходить велика кількість західної зброї, яка абсолютно точно наближає нас до перемоги. Сподіваюся, що найближчим часом його буде достатньо для того, деокупувати наші населені пункти", – повідомив Федоров.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області місцеві фермери дали російським окупантам оброблену черешню – це призвело до масових випадків отруєння в армії рф.



