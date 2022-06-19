ЗСУ просунулися на понад 10 км у бік Мелітополя – мер міста
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. ЗСУ перебувають на підступах до Херсона та просунулися більше ніж на 10 кілометрів від Запоріжжя у бік Мелітополя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"На сьогоднішній день наші героїчні ЗСУ суттєво просуналися та вже знаходяться на околицях Херсону. Я впевнений, що найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими військовими. Така сама ситуація і в напрямку міста Мелітополь. Вже на більше ніж 10 кілометрів ЗСУ просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя. Останнім часом надходить велика кількість західної зброї, яка абсолютно точно наближає нас до перемоги. Сподіваюся, що найближчим часом його буде достатньо для того, деокупувати наші населені пункти", – повідомив Федоров.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області місцеві фермери дали російським окупантам оброблену черешню – це призвело до масових випадків отруєння в армії рф.