ВСУ продвинулись более чем на 10 км в сторону Мелитополя – мэр города
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. ВСУ находятся на подступах к Херсону и продвинулись более чем на 10 километров от Запорожья в сторону Мелитополя. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"На сегодняшний день наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся в окрестностях Херсона. Я уверен, что ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими военными. Такая же ситуация и в направлении города Мелитополь. Уже более чем на 10 километров ВСУ продвинулись от Запорожье в сторону Мелитополя. В последнее время поступает большое количество западного оружия, которое абсолютно точно приближает нас к победе. Надеюсь, что в ближайшее время его будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши населенные пункты", – сообщил Федоров.
Напомним
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области местные фермеры дали российским оккупантам обработанную черешню – это привело к массовым случаям отравления в армии рф.