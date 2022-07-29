ЗСУ придушили штурм росіян в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Українські військові рішуче придушили наступальні та штурмові дії російських окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.
Цитата
«Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
29 липня вранці російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області – пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, відомо про одну поранену людину.