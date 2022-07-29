ВСУ подавили штурм россиян в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Украинские военные решительно подавили наступательные и штурмовые действия российских оккупантов в районах Авдеевки, Каменка, Красногоровки и Песков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и других.
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«Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили», - говорится в сообщении.
Дополнение
29 июля утром российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области – повреждены многоэтажки и частные дома, известно об одном раненом человеке.