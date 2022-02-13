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The New York Times

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Шахед-136

ЗСУ отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

ЗСУ отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Київ • УНН

 • 22505 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого, у аеропорту “Бориспіль” приземлився літак із черговою партією військово-технічної допомоги від Литовської Республіки. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ЗСУ отримали від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги. У комплекті також боєприпаси оборонного призначення. Літак з вантажем зустріли заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас. Крім того, доставлено військове майно та спорядження для забезпечення потреб ЗС України, зокрема бронежилети.

Розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

“12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного! І я певен, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами. Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів”, — наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги — партію бронежилетів та балістичних поясів.

Допомога Литви

Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Сході України спалахнули бойові дії. У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 тонн спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7000 автоматів Калашникова і близько 2 мільйонів патронів. 

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