ЗСУ ліквідувало підполковника десантної бригади рашистів

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Крім того, через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

"Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне", - йдеться в повідомленні.