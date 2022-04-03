ВСУ ликвидировало подполковника десантной бригады рашистов

Детали

Кроме того, через значительные потери личного состава, около 25-и военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и имеют желание уволиться.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные институты. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - говорится в сообщении.