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ВСУ ликвидировало подполковника десантной бригады рашистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генштаб ВСУ ликвидировал заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковника Виталия Слабцова, передает УНН.

ВСУ ликвидировало подполковника десантной бригады рашистов

Детали

Кроме того, через значительные потери личного состава, около 25-и военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и имеют желание уволиться.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные институты. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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