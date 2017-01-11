Зруйнований пам'ятник у Гуті Пеняцькій відновлять

Голова товариства Гута Пеняцька у місті Вхсова Любуського воєводства, яке впродовж декількох років піклується про це пам’ятне місце, розмовляла про відновлення пам’ятника з українською стороною та Міністерством закордонних справ Польщі.

“Організацію запевнили у його відбудові як польська влада, так і самоврядна влада в Україні. Малґожата Ґосньовська-Коля запевнила також, що щорічні пам’ятні урочистості, які проводять у лютому в пам’ять про жертви злочину 1944 року, відбудуться”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Польща збирається надіслати ноту МЗС України через знищення пам’ятника на Львівщині.

В Інституті нацпам’яті назвали провокацією знищення пам’ятника.

Правоохоронці на Львівщині встановлюють обставини пошкодження пам’ятного знаку жертвам трагічних подій 1944 року і розшукують вандалів.