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Разрушенный памятник в Гуте Пеняцкой восстановят

Разрушенный памятник в Гуте Пеняцкой восстановят

Киев • УНН

 • 8170 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Разрушенный памятник полякам, погибшим во время Второй мировой войны в Гуте Пеняцкой во Львовской области, восстановят. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.

Председатель общества Гута Пеняцкая в городе Вхсова Любуского воеводства, которое в течение нескольких лет заботится об этом памятном месте, разговаривала о восстановлении памятника с украинской стороной и Министерством иностранных дел Польши.

"Организацию заверили в его восстановлении как польские власти, так и самоуправляемая власть в Украине. Малгожата Госневска-Коля заверила также, что ежегодные памятные торжества, которые проводят в феврале в память о жертвах преступления 1944 года, состоятся ", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша собирается направить ноту МИД Украины через уничтожение памятника во Львовской области.

В Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожения памятника.

Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года и разыскивают вандалов .

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