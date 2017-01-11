Разрушенный памятник в Гуте Пеняцкой восстановят
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Разрушенный памятник полякам, погибшим во время Второй мировой войны в Гуте Пеняцкой во Львовской области, восстановят. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.
Председатель общества Гута Пеняцкая в городе Вхсова Любуского воеводства, которое в течение нескольких лет заботится об этом памятном месте, разговаривала о восстановлении памятника с украинской стороной и Министерством иностранных дел Польши.
"Организацию заверили в его восстановлении как польские власти, так и самоуправляемая власть в Украине. Малгожата Госневска-Коля заверила также, что ежегодные памятные торжества, которые проводят в феврале в память о жертвах преступления 1944 года, состоятся ", - говорится в сообщении.
Напомним, Польша собирается направить ноту МИД Украины через уничтожение памятника во Львовской области.
В Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожения памятника.
Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года и разыскивают вандалов .