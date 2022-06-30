Зруйнований міст у Демидові: повноцінне сполучення планують відновити за три тижні

Цитата

"Наше завдання сьогодні — максимально швидко відновити роботу мостової переправи. Ми розуміємо, що основний потік транспорту Іванської, Поліської і Димерської громади – до міста Києва. І вони зараз можуть добиратися до Києва або через Бородянку, або через Гостомель", - зазначив він.

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Він також додав, що наразі відсутнє нормальне транспортне сполучення між Вишгородською і Димерською та іншими громадами, хоча відкрито старий міст, який був визнаний аварійним.

Данчин зазначив, що трафік через даний міст обмежено: через нього пускають тільки швидкі, поліцію, пожежні машини, хліб.

Повноцінне сполучення планують відновити за три тижні.

Контекст

У Демидові, Київська область, вибухнув міст через річку Ірпінь. Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, попередньо - через влучання блискавки здетонував тротиловий заряд.