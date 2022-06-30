Разрушенный мост в Демидове: полноценное сообщение планируют восстановить через три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Разрушенный 29 июня мост в Демидове на Киевщине планируют восстановить через три недели. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин, передает УНН.
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"Наша задача сегодня — максимально быстро возобновить работу мостовой переправы. Мы понимаем, что основной поток транспорта Иванской, Полесской и Дымерской общины – в Киев. И они сейчас могут добираться в Киев или через Бородянку, или через Гостомель", – отметил он.
Детали
Он также добавил, что пока нет нормального транспортного сообщения между Вышгородской и Дымерской и другими общинами, хотя открыт старый мост, который был признан аварийным.
Данчин отметил, что трафик через данный мост ограничен: через него пускают только скорые, полицию, пожарные машины, хлеб.
Полноценное сочетание планируют восстановить через три недели.
Контекст
В Демидове, Киевская область, взорвался мост через реку Ирпень. Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, предварительно из-за попадания молнии сдетонировал тротиловый заряд.