Зростання цін на житло в 2019 році може скласти 20%

У першому півріччі через зростання собівартості і зарплат ціни для покупців можуть вирости на 4-5%, вважають експерти.

Інакше будівництву загрожує дефіцит робочих рук. Цього року Німеччина спростила правила працевлаштування для нерезидентів країн ЄС, збільшувати квоти для наших співвітчизників планує Чехія.



Аналітики прогнозують, що забудовники будуть робити ставку на програми лояльності для покупців. Найпоширеніша - розстрочка платежу, якою користується 80% покупців квартир.



Як правило, власнику житла необхідно внести передоплату у розмірі 30-50%, а решта суми виплачується до введення будинку в експлуатацію. Деякі будівельні компанії надають розстрочку і після завершення будівництва.



Друга програма - знижки, розмір яких може досягати 15% при повній оплаті вартості житла.



Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник ХК "Київміськбуд" пропонує придбати квартиру за повну вартість, на виплату або за допомогою банківського кредиту, а також інвестор може скористатися пайовою участю. У компанії повідомляють, що найчастіше квартиру в новобудові купують за повну вартість. Це найбільш вигідний спосіб покупки, адже, сплачуючи повну суму, покупець отримує знижку від забудовника. Таким чином, людина не тільки економить, але і гарантовано "страхує" свою покупку від зростання ціни, що неминуче відбувається при зведенні будинку".

Другий за частотою використання спосіб покупки - квартира на виплату, тобто в розстрочку. В "Київміськбуді" пропонують досить лояльні умови - перший внесок від 30-50%, решту суми розписуємо на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Також компанія пропонує іпотечні кредити на пільгових умовах в рамках співпраці з трьома банками.